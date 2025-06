Luoghi del cuore il Fai raccoglie oltre 2 milioni di voti | l’Eremo di Santa Rosalia primo in Sicilia e quinto in Italia

L’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina trionfa nel cuore degli italiani, conquistando il primo posto in Sicilia e il quinto a livello nazionale nel 12º Censimento dei Luoghi del Cuore del FAI. Con oltre 2 milioni di voti, testimonia l’amore e l’impegno di tutti nel preservare le bellezze nascoste del nostro Paese. Questo risultato è un invito a continuare a valorizzare e proteggere i tesori più preziosi della nostra terra.

