luoghi del cuore fai tellaro sale sul podio la classifica di toscana e umbria

I luoghi del cuore sorprendono ancora, conquistando il podio: Tellaro in Liguria si aggiudica 50mila euro per la chiesetta di San Giorgio, mentre Pistoia e Assisi brillano rispettivamente con San Giovanni Fuorcivitas e il Parco Regina Margherita. Un riconoscimento che celebra il patrimonio culturale e naturale delle nostre regioni, invitandoci a scoprire e preservare queste meraviglie uniche.

