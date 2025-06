Luoghi del Cuore Fai | Liguria sul podio la classifica finale e i più votati

La Liguria conquista il podio nel 12esimo Censimento de 'I Luoghi del Cuore' del FAI, con i suoi tesori più amati: un segno tangibile dell'amore degli italiani per il loro patrimonio. Con oltre 2,3 milioni di voti e una partecipazione record, questa speciale classifica esalta i luoghi che più ci stanno a cuore. Scopriamo insieme quali sono i vincitori e cosa rende questi angoli così unici e preziosi per tutti noi.

Sì è ufficialmente chiuso, con la pubblicazione della classifica finale, il 12esimo censimento de 'I Luoghi del Cuore' promosso dal Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, con Intesa Sanpaolo. Sono stati raccolto in totale 2.316.984 voti e sono stati ben 221, mai così tanti in Italia, i luoghi che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it