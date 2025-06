Luoghi del cuore Fai in Lombardia trionfa il traghetto di Leonardo da Vinci

In Lombardia, il cuore degli italiani batte forte per il Traghetto di Leonardo da Vinci, trionfando nel dodicesimo censimento de “I Luoghi del Cuore”. Con oltre 2,3 milioni di voti, questa iniziativa dimostra come la passione e l’amore per i tesori locali possano unire le comunità e preservare il patrimonio. Una vera testimonianza di impegno civico che invita tutti a continuare a scoprire e amare i luoghi più preziosi del nostro Paese.

Il 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, si chiude con 2.316.984 voti raccolti, una straordinaria espressione di coinvolgimento attivo e coesione sociale; la conferma che il programma, promosso da FAI-Fondo per l’Ambiente. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Luoghi del cuore Fai, in Lombardia trionfa il traghetto di Leonardo da Vinci

In questa notizia si parla di: luoghi - cuore - lombardia - trionfa

Cuore dello Stella, passeggiata nei luoghi di Romeo e Giulietta ad Ariis - Domenica 25, ad Ariis, il "Cuore di Stella" promette una passeggiata tra storia, natura e leggenda lungo le sponde del fiume Stella a Rivignano Teor.

CERIMONIA FINALE PER IL CONTEST : TRIONFA ORNELLA DOLCI SOGNI PER LA CASA. UN PREMIO ALLE VETRINE PIU' BELLE DELLA CITTA' PER IL GIRO D'ITALIA Si è concluso con un'emozionante cerimonia nella Sala Baleari del Comune di Pisa il Vai su Facebook

Luoghi del cuore Fai, in Lombardia trionfa il traghetto di Leonardo da Vinci; Mattia Duc trionfa nel Rodeo Under 16 in Lombardia; Adci Awards 2024, gli spot migliori sono palermitani: Just Maria trionfa agli oscar della pubblicità.

Fai, la classifica dei Luoghi del Cuore: il più votato di ciascuna regione Si legge su quotidiano.net: Il tradizionale concorso per sostenere progetti di recupero nelle perle nascoste d’Italia ...