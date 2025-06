Luoghi del cuore Fai 2025 | la classifica e le foto dei siti vincitori

Il 12° censimento di "I Luoghi del Cuore" si chiude con oltre 2,3 milioni di voti, dimostrando l’attaccamento profondo degli italiani al loro patrimonio. Un risultato straordinario che riflette passione, impegno e un autentico senso di comunità. Scopri la classifica dei siti più amati del 2025 e lasciati ispirare dalle immagini dei luoghi che conquistano il cuore degli italiani, perché ogni voto è un gesto di cura e valorizzazione del nostro patrimonio comune.

Il 12° censimento de I Luoghi del Cuore, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, si è concluso con 2.316.984 voti raccolti: un risultato straordinario che testimonia un forte coinvolgimento civico e una diffusa coesione sociale. Il programma, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e da Intesa Sanpaolo, si conferma così come il più importante ed efficace strumento di partecipazione attiva dei cittadini alla tutela del patrimonio culturale del Paese. Censiti 196 comuni italiani . Alla partecipazione individuale si è affiancata quella delle comunità locali: 196 gruppi registrati in tutta Italia tra associazioni, comitati spontanei, amministrazioni comunali e parrocchie. 🔗 Leggi su Lapresse.it