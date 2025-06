Lungo il Lambro torna la gara delle paperelle

Preparati a vivere un’altra emozionante giornata di divertimento e solidarietà: torna ad Agliate la celebre gara delle paperelle sul Lambro! Questa affascinante manifestazione, nata dall’idea di amici lungo le rive del fiume, ha già conquistato molti cuori e promette di sorprendere anche quest’anno. Domenica 22 giugno (con possibilità di posticipo in caso di maltempo) verrà dato il via alla terza edizione di “Agliate Cup - papere sul Lambro,” un evento imperdibile per grandi e piccini.

Agliate si prepara ad accogliere nuovamente le celebri paperelle sul Lambro. La manifestazione, nata tra amici sulle rive del fiume Lambro, ha riscosso un notevole entusiasmo e così domenica (il 22 giugno, in caso di maltempo) torna la terza edizione di “ Agliate Cup - papere sul Lambro “, promossa da A.S.D. Marciacaratesi in collaborazione con Agliate Community, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Partenza Ponte di Agliate - Arrivo al Gorgone. Questo il programma. Alle 15 gara grandi papere da 30 centimetri e alle 16 gara paperelle da 8 centimetri. Son.Ron. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lungo il Lambro torna la gara delle paperelle

Lungo il Lambro torna la gara delle paperelle; AgliateCup: il 16 giugno torna la gara delle papere sul Lambro; Papere sul Lambro, domenica 17 settembre ad Agliate va in scena una regata speciale.