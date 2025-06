L’umanità di Los Angeles è più forte delle scorciatoie di Trump

L’azione di Trump a Los Angeles, con l’invio improvviso di 2.000 soldati senza consultare il governatore, scuote le fondamenta della democrazia americana. Un gesto che, oltre a provocare tensioni e traumi nelle comunità locali, mette in discussione i principi di collaborazione e rispetto delle istituzioni. Quanto accade nel cuore della California rappresenta un campanello d’allarme sulla deriva autoritaria in atto negli Stati Uniti, e ci invita a riflettere sul fragile equilibrio tra sicurezza e libertà.

Quanto accade a Los Angeles scuote nel profondo i cardini della democrazia americana: l’invio di 2.000 soldati della Guardia Nazionale da parte del presidente Donald Trump, senza nemmeno attendere il consenso del governatore Gavin Newsom, è un atto ai limiti dell’incredibile. Giustificato, finora, come mera risposta a “insurrezioni” e “migliaia di arresti” ma che ha avuto invece effetti traumatizzanti su famiglie, comunità e istituzioni civili. Nelle prime ore dell’alba del 6 giugno scorso, infatti, l’ICE (l’agenzia del Department of Homeland Security nata per rafforzare i controlli interni su immigrazione e prevenire minacce alla sicurezza nazionale) ha condotto una serie di retate in luoghi di lavoro e quartieri a Los Angeles, arrestando oltre 118 persone mentre ancora dormivano, spesso senza un mandato giudiziario. 🔗 Leggi su Tpi.it