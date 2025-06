L' ultimo volo dell' MB-339 l' Aeronautica saluta uno dei suoi simboli

a volare nei ricordi e nelle storie di chi ha vissuto e condiviso momenti indimenticabili a bordo. Un’eredità che si tramanda, simbolo di innovazione, coraggio e passione per il cielo, pronta a ispirare le prossime generazioni di aviatori.

È andato in scena nei cieli di Galatina, in Puglia, il simbolico passaggio di consegne tra il leggendario MB-339Alfa e il suo successore, l’M-345. Dopo oltre 45 anni di servizio e quasi 400mila ore di volo, il “Macchino” - affettuoso soprannome del velivolo - saluta la linea d’addestramento dell’Aeronautica Militare. L’ultimo atterraggio è stato carico di emozione per l’intero 61° Stormo, dove si formano i piloti del futuro. Il 339 continuerà però a volare: almeno dieci esemplari restano in uso alle Frecce Tricolori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'ultimo volo dell'MB-339, l'Aeronautica saluta uno dei suoi simboli

