L' ultimo giorno in divisa e una tavola imbandita per festeggiare Chi era Carlo Legrottaglie

L’ultimo giorno in divisa di Carlo Legrottaglie era stato preparato con cura, tra sorrisi e ricordi di una vita dedicata al servizio. La tavola imbandita catturava l’emozione di un momento speciale, quell'attesa di un addio che avrebbe segnato un nuovo capitolo. Ma il destino aveva altri piani, e quella giornata di festa si trasformò in un ricordo doloroso. Invece, su quella tavola è arrivata la notizia più atroce: il brigadiere capo Carlo...

L'ultimo giorno in divisa. Lo aspettavano a pranzo oggi. La tavola imbandita, la gioia di un giorno atteso per una vita intera: l'ultimo in divisa, l'ultimo turno prima della licenza e poi la pensione, i pomeriggi con la moglie Eugenia, le passeggiate con le figlie gemelle, appena 14enni, Carla e Paola. Il 25 giugno avrebbe festeggiato 33 anni di matrimonio. Invece, su quella tavola è arrivata la notizia più atroce: il brigadiere capo Carlo Legrottaglie non c'è più. È morto a 59 anni - ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 5 luglio - colpito durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'ultimo giorno in divisa e una tavola imbandita per festeggiare. Chi era Carlo Legrottaglie

