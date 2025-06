Lukaku celebra l'arrivo di De Bruyne al Napoli a modo suo | la loro intesa è un'arma in più per Conte

Romelu Lukaku celebra con entusiasmo l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, condividendo sui social una story che cattura tutta la loro sintonia. Questa sinergia promette di rafforzare ulteriormente la squadra campione d’Italia, rappresentando un’arma in più per Antonio Conte. La loro intesa, già collaudata, può davvero fare la differenza in questa nuova avventura: il futuro del Napoli si fa sempre più brillante. Continua a leggere.

Romelu Lukaku accoglie Kevin De Bruyne al Napoli com una Stories sui social e lo fà a modo suo: la loro intesa troverà nuova linfa con la maglia dei campioni d'Italia in carica e può essere un'arma in più per Antonio Conte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lukaku - bruyne - napoli - modo

Mertens: «De Bruyne al Napoli? Non so» e ride. «Lukaku? Con lui grigliata a Napoli quest’estate» - Dries Mertens, intervistato da Sporza, parla della possibilità di vedere Kevin De Bruyne al Napoli e riflette sulla sua stagione al Galatasaray, campione della Süper Lig.

Non siamo assolutamente pronti a questo duo. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku giocheranno insieme nel #Napoli di Antonio #Conte. #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #DeBruyne Vai su Facebook

Prove di #Napoli per #DeBruyne e #Lukaku: protagonisti con un goal a testa in Belgio-Galles Vai su X

Lukaku dà il benvenuto a De Bruyne! La coppia belga si riforma a Napoli | FOTO; Lukaku e De Bruyne fanno già sognare, il Napoli con due dei pilastri della “Generazione d'Oro”; Kevin De Bruyne al Napoli: l’incontro con Lukaku per difendere lo scudetto.

BELGIO - Kevin De Bruyne in azzurro con Lukaku, la Nazionale belga sui social: "Portare il legame belga a Napoli, buona fortuna, Kev!" napolimagazine.com scrive: ", si legge sull'account Instagram della Nazionale belga, dopo l'ufficialità di Kevin De Bruyne come calciatore del Napoli, dove ritroverà il suo ...