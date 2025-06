Luis Henrique e Sucic l’Inter riparte dai loro numeri… di maglia!

Luis Henrique e Petar Sucic sono pronti a scrivere nuove pagine con la maglia dell’Inter, alimentando l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Con i loro numeri di maglia ufficializzati, si prospetta una stagione ricca di emozioni e grandi sfide. La squadra si prepara con rinnovato slancio al debutto al Mondiale per Club, mentre il cuore dei supporter batte forte all’idea di vedere i loro talenti in azione. La nuova avventura nerazzurra sta per partire, e tutto è pronto per un capitolo indimenticabile.

Luis Henrique e Petar Sucic creano grandi aspettative nei tifosi nerazzurri. L’Inter, in vista del debutto al Mondiale per Club, ufficializza i loro numeri di maglia. HYPE – Al volgere di ogni stagione e all’alba di una nuova annata, c’è sempre una fresca brezza di novità che entusiasma i tifosi. In questa seconda settimana di giugno, mentre si attende di rivedere in campo l’Inter al Mondiale per Club, Luis Henrique e Petar Sucic riescono nell’impresa di risollevare l’animo dei supporter nerazzurri, fin troppo scoraggiati dopo quanto accaduto di recente. Mentre pian piano si cerca di digerire la dolorosissima sconfitta in Champions League contro il PSG e il triste addio di Simone Inzaghi, infatti, l’Inter ufficializza i primi due colpi del mercato estivo messi a segno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique e Sucic, l’Inter riparte dai loro numeri… di maglia!

Inter, i convocati per il Mondiale per Club con relativo numero: 1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan

