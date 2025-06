Luigi Sbarra nominato sottosegretario con delega al Sud

Giorgia Meloni annuncia con determinazione la nomina di Luigi Sbarra a sottosegretario con delega al Sud, un passo strategico per rafforzare l’attenzione alle esigenze del Mezzogiorno. Figura di grande esperienza, Sbarra entra nella squadra di governo come indipendente, portando competenza e lungimiranza nelle sfide principali. La proposta, ora all’esame del Presidente Mattarella, segna un nuovo capitolo nel rilancio delle politiche territoriali e della crescita del Paese.

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il consiglio dei ministri in merito all'intenzione di proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina di Luigi Sbarra a sottosegretario alla presidenza del consiglio. A Sbarra che entrerà nella compagine di governo come indipendente, la premier intende affidare la delega al sud. "Sbarra è uomo di esperienza". La proposta di nomina è arrivata all'inizio della riunione del Cdm. La premier ha spiegato di aver tenuto in un primo momento la delega del Sud e ha ricordato di essere carica di impegni. Sbarra - ha aggiunto, secondo fonti presenti in Cdm - è una risorsa importante, ha una grande esperienza ed è apprezzato nel Meridione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Luigi Sbarra nominato sottosegretario con delega al Sud

In questa notizia si parla di: sbarra - luigi - sottosegretario - nominato

Meloni nomina l'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud - In un contesto politico in fermento, Giorgia Meloni sorprende con una mossa audace: la nomina di Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario al Sud.

Luigi Sbarra, uno che per capire le sue dichiarazioni in TV hai bisogno del traduttore dal cettolaqualunquese all'italiano, diplomato geometra, mai un'esperienza di lavoro in vita sua a parte il sindacato, nominato sottosegretario al sud. Toccato il fondo, si inizia Vai su X

L'ex segretario della Cisl, Luigi Sbarra, nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il SUD; L’ex segretario Cisl Sbarra nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. Ecco le ragioni; Sbarra, una vita alla Cisl, ora nel governo per il Sud.

Luigi Sbarra nominato sottosegretario con delega al Sud Secondo msn.com: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il consiglio dei ministri in merito all’intenzione di proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina di Luigi Sbarr ...