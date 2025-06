Luigi Sbarra nominato sottosegretario con delega al Sud

Giorgia Meloni punta su Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario con delega al Sud, riconoscendo in lui un elemento di esperienza e affidabilità. La sua nomina, proposta dal Consiglio dei ministri e destinata a essere ufficializzata dal Presidente Mattarella, segna un passo importante per rafforzare l’attenzione del governo alle regioni meridionali. Con Sbarra, il focus sul rilancio del Sud si fa più concreto e determinato, aprendo nuove prospettive di sviluppo e coesione.

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il consiglio dei ministri in merito all'intenzione di proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina di Luigi Sbarra a sottosegretario alla presidenza del consiglio. A Sbarra che entrerà nella compagine di governo come indipendente, la premier intende affidare la delega al sud. "Sbarra è uomo di esperienza". La proposta di nomina è arrivata all'inizio della riunione del Cdm. La premier ha spiegato di aver tenuto in un primo momento la delega del Sud e ha ricordato di essere carica di impegni. Sbarra - ha aggiunto, secondo fonti presenti in Cdm - è una risorsa importante, ha una grande esperienza ed è apprezzato nel Meridione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Luigi Sbarra nominato sottosegretario con delega al Sud

In questa notizia si parla di: sbarra - luigi - sottosegretario - nominato

Meloni nomina l'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud - In un contesto politico in fermento, Giorgia Meloni sorprende con una mossa audace: la nomina di Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario al Sud.

L’ex segretario Cisl Luigi Sbarra è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe al Sud. La sua nomina è stata criticata dalle opposizioni Vai su Facebook

Luigi Sbarra (ex CISL) è stato nominato nuovo sottosegretario del Governo per il Sud. Luigi Sbarra, che ha lasciato la guida del sindacato lo scorso 12 aprile per sopraggiunti limiti di età, è nato a Pazzano, un piccolo comune della Locride, in provincia di R Vai su X

Dal Sud ai vertici della politica: Luigi Sbarra nuovo sottosegretario per il Mezzogiorno; Chi è Luigi Sbarra l'ex segretario Cisl nominato sottosegretario al Sud da Meloni e perché ci sono polemiche; Meloni nomina l'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud.

Chi è Luigi Sbarra l’ex segretario Cisl nominato sottosegretario al Sud da Meloni e perché ci sono polemiche

Riporta fanpage.it: L'ex segretario Cisl Luigi Sbarra è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe al Sud ...