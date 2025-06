Luigi Sbarra nel governo | Meloni lo indica come sottosegretario alla Presidenza con delega al Sud

Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, entra nel governo Meloni come sottosegretario alla presidenza con delega al Sud. Questa nomina strategica sottolinea l’impegno del governo nel rilancio delle politiche per il Mezzogiorno, evidenziando una volontà di rafforzare le aree più sofferenti del Paese. La sua esperienza e indipendenza sono un segnale importante, aprendo nuove prospettive per le future iniziative a sostegno del Sud.

L'ex segretario della Cisl, Luigi Sbarra, è stato indicato dal premier Giorgia Meloni come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud. Il premier, secondo quanto trapelato da fonti di governo, ha condiviso con il Cdm l'intenzione di proporre la nomina al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sbarra, che ha giurato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, entra nella compagine di governo come indipendente. La delega al Sud è attualmente in capo alla stessa premier, che l'ha mantenuta quando Raffaele Fitto ha lasciato il governo per andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Meloni nomina l'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud

