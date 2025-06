Luigi Sbarra dal sindacato al governo Meloni | la premier lo propone come Sottosegretario al Sud

Dalla scena sindacale al cuore del potere politico, Luigi Sbarra si prepara a una nuova sfida: la premier Giorgia Meloni lo propone come sottosegretario al Sud, un ruolo strategico per lo sviluppo e l’unità del Paese. Figura di spicco del sindacalismo cattolico, Sbarra si appresta a entrare nel governo come indipendente, portando con sé un bagaglio di esperienza e dedizione. La sua nomina segna un capitolo importante nella politica italiana, fatto di continuità e innovazione.

Luigi Sbarra è stato scelto come nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per il Sud. La proposta, avanzata dalla premier Giorgia Meloni dopo l’uscita di Raffaele Fitto è stata sottoposta al Consiglio dei ministri prima dell’invio della nomina al Quirinale. Sbarra entrerà nel governo in qualità di indipendente. Figura di rilievo del sindacalismo cattolico, ha lasciato la guida della Cisl a febbraio 2025, al raggiungimento dei 65 anni di età come previsto dallo statuto. Una decisione, quella di entrare a far parte del governo Meloni, che ha già sollevato le prime critiche: « Sconcertante », ha detto Chiara Appendino, «Un “premio fedeltà” per la connivenza a un Governo che sta passando nel tritatutto i diritti dei lavoratori». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Luigi Sbarra, dal sindacato al governo Meloni: la premier lo propone come Sottosegretario al Sud

Meloni nomina l'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud - In un contesto politico in fermento, Giorgia Meloni sorprende con una mossa audace: la nomina di Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario al Sud.

Sbarra entra nella squadra di governo: una mossa destinata a cambiare per sempre la geografia dei sindacati in Italia.

Ieri mattina ho partecipato all'assemblea annuale della CISL, dove ho ascoltato l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che con grande orgoglio ha sottolineato il lavoro svolto dal Governo e dalla maggioranza per accelerare l’approvazione d Vai su Facebook

