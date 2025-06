L' ufficio postale chiude per lavori | ci si dovrà recare nel comune vicino

L’ufficio postale di Giano Vetusto sarà temporaneamente chiuso per importanti lavori di ammodernamento, parte del progetto nazionale “Polis - Casa dei Servizi Digitali”. Durante questo periodo, i cittadini sono invitati a recarsi nel comune vicino per usufruire dei servizi postali. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni offerte, garantendo un servizio ancora più digitale e innovativo per tutti.

L'ufficio postale di Giano Vetusto sarà temporaneamente chiuso per consentire importanti lavori di ammodernamento. Lo ha comunicato ufficialmente Poste Italiane, precisando che l'intervento rientra nell'ambito del progetto nazionale "Polis - Casa dei Servizi Digitali", volto a potenziare.

