L’Ue svilupperà un rete di satelliti spia | Avremo dati dallo spazio ogni 30 minuti

L’Europa si prepara a rivoluzionare la propria sicurezza e intelligence con una rete di satelliti spia all’avanguardia, capaci di fornire dati ogni 30 minuti. Questa innovazione, annunciata dal Commissario Kubilius, permetterà ai Paesi membri di accedere a informazioni di geointelligence ad altissima risoluzione e sistemi di posizionamento militare avanzati, rafforzando così la difesa continentale. Un passo deciso verso un futuro più sicuro e tecnologicamente autonomo.

Bruxelles, 12 giugno 2025 – L’ Unione europea svilupperà una rete satellitare in grado di trasmettere “dati di geointelligence ad altissima risoluzione” ai Paesi membri, insieme a sistemi di posizionamento di livello militare avanzati, ha affermato mercoledì il Commissario per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius. Intervenendo a una riunione degli Stati membri dell’Agenzia spaziale europea (ESA), Kubilius ha affermato che la nuova rete di osservazione “è fondamentale” in quanto migliorerà i tempi di risposta dei dipartimenti della difesa. “Invece di una volta al giorno, o anche meno, come avviene oggi”, ha affermato riferendosi alle immagini fornite dai satelliti nazionali esistenti, con la nuova rete la cadenza potrebbe essere ridotta a ogni 30 minuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net