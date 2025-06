Lucio Presta vuole una prima serata per Myrta Merlino dopo l'addio a Pomeriggio Cinque Mediaset dice no

Lucio Presta sogna una prima serata per la talentuosa Myrta Merlino, dopo il suo addio a Pomeriggio Cinque. Tuttavia, Mediaset non sembra essere dello stesso avviso, negando questa opportunità e puntando probabilmente su un ritorno al mattino. La questione al centro del dibattito rivela le sfide di un settore in continua evoluzione, dove le decisioni strategiche determinano i destini dei volti più amati della tv italiana. Resta da capire quale sarà il prossimo capitolo della giornalista.

Lucio Presta avrebbe chiesto una prima serata per Myrta Merlino come buonuscita da Pomeriggio Cinque. Per adesso, la risposta è no: niente prime time né access, probabile ritorno al mattino per la giornalista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lucio - presta - prima - serata

I Pronto Soccorso sono scesi da 659 nel 2003 a 433 nel 2023, un taglio di 226 servizi in venti anni. Quelli superstiti sono passati ciascuno da 34 mila accessi di pazienti a quasi 42 mila in media all’anno. Si finisce ad aspettare ore o persino giorni prima di una Vai su Facebook

Lucio Presta vuole una prima serata per Myrta Merlino dopo l'addio a Pomeriggio Cinque, Mediaset dice no; Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: il botta e risposta social sotto il post di Bonolis!; Simona Ventura cambia vita e rifiuta un prime time Rai.

Lucio Presta vuole una prima serata per Myrta Merlino dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, Mediaset dice no Si legge su fanpage.it: Per adesso, la risposta è no: niente prime time né access, probabile ritorno al mattino per la ...