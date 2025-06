Luciano Spalletti tentato dall’Arabia | l’Al Nassr pronto a offrirgli un contratto d’oro

Dopo l'esonero dalla Nazionale, Luciano Spalletti potrebbe cambiare rotta e approdare in Arabia Saudita. L’Al Nassr, club di Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto ad offrirgli un contratto da sogno, aprendo le porte a un nuovo capitolo della sua carriera. La proposta milionaria rappresenta un’opportunità irripetibile per il noto allenatore italiano. Resta da scoprire se Spalletti sceglierà di abbracciare questa sfida esotica o continuerà a cercare nuove strade nel calcio europeo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo l’esonero dalla Nazionale, si apre un’opportunitĂ milionaria. Luciano Spalletti, appena sollevato dall’incarico di commissario tecnico dell’ Italia dopo la deludente uscita in Norvegia, potrebbe presto ripartire da un nuovo e prestigioso incarico. L’Al Nassr, club saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, lo ha infatti individuato come prima scelta per la panchina, in vista della prossima stagione. Pioli verso l’addio: libererebbe il posto per Spalletti. L’attuale allenatore dell’Al Nassr, Stefano Pioli, è al centro di una trattativa per la risoluzione anticipata del contratto, nonostante gli restino due anni da 12 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com