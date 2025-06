Luciano Spalletti può ripartire subito | offerta fuori dal mondo per l'ex CT dell'Italia

In un mercato ricco di sorprese, Luciano Spalletti si prepara a una nuova avventura: l'ex CT dell'Italia potrebbe ripartire immediatamente con un'offerta straordinaria dall'Al Nassr. La sua esperienza e carisma sono i fattori che hanno attirato l'interesse del club saudita, deciso a puntare in alto. La strada è aperta, e il futuro di Spalletti potrebbe cambiare radicalmente: scopriamo insieme i dettagli di questa proposta fuori dal comune.

Luciano Spalletti è il primo nome in cima alla lista dell'Al Nassr per rimpiazzare Stefano Pioli: offerta faraonica pronta per l'ex CT dell'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luciano - spalletti - offerta - italia

Francesco Totti, amore (e odio) con Ilary Blasi, Noemi Bocchi, la vita per la Roma e il rapporto con Luciano Spalletti: chi è Er Pupone - Francesco Totti, simbolo indiscusso della Roma, si racconta tra amore e odio per Ilary Blasi, la relazione con Noemi Bocchi e il legame con Luciano Spalletti.

Napoli, colpo dall'Italia di Luciano Spalletti Maxi-offerta da 40 milioni di €, Conte dice sì: "A 25 anni è pronto per una big" De Laurentiis compra uno dei calciatori italiani più forti ? https://bit.ly/4dMUiMw Vai su Facebook

Italia-Moldova sarà l’ultima partita di Luciano Spalletti da Ct della Nazionale #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro Vai su X

Luciano Spalletti può ripartire subito: offerta fuori dal mondo per l’ex CT dell’Italia; Spalletti: offerta shock dell'Al Nassr per avere l'ex tecnico della nazionale; L'Al Nassr punta tutto su Spalletti: pronta un'offerta shock.

Luciano Spalletti può ripartire subito: offerta fuori dal mondo per l’ex CT dell’Italia Riporta fanpage.it: Luciano Spalletti è il primo nome in cima alla lista dell'Al Nassr per rimpiazzare Stefano Pioli: offerta faraonica pronta per l'ex CT dell'Italia ...