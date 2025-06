Lucia Borgonzoni | Non tutti i film meritano i soldi dei contribuenti

Lucia Borgonzoni mette in chiaro la sua posizione: non tutti i film meritano di essere finanziati con i soldi dei contribuenti. La priorità , sottolinea, è gestire con responsabilità le risorse pubbliche, senza tagliare il sostegno a un settore vitale come il cinema. Tuttavia, anche attori e registi di grande fama lanciano l’allarme: il settore è in crisi. Ma, secondo Borgonzoni, «sicuramente non sono in crisi loro, considerati i loro ...»

«L’obiettivo non è tagliare i finanziamenti al cinema ma non buttare via i soldi dei cittadini. Non è questione politica ma di conti. Anche il ministero dell’Economia ci ha chiesto di mettere ordine in una situazione che era diventata fuori controllo». Sottosegretario, attori e registi conosciutissimi accusano il governo di affamare il cinema, sostengono che il settore è in crisi. «Sicuramente non sono in crisi loro, considerati i loro cachet.».  ge:kolumbus:liberoquotidiano:42939535  Fa della demagogia? «No, mi propongo di tutelare, valorizzare e aumentare l’occupazione del settore, ma in modo sano». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lucia Borgonzoni: "Non tutti i film meritano i soldi dei contribuenti"

In questa notizia si parla di: soldi - lucia - borgonzoni - tutti

Lucia Borgonzoni Vai su Facebook

Lucia Borgonzoni: Non tutti i film meritano i soldi dei contribuenti | .it; “Soldi del ministero per zittire giornalisti”: M5s chiede a Giuli di rispondere in Aula dopo…; Banche, rinviate di un anno le nuove norme Ue sul rischio | .it.

Lo sherpa di Lucia Borgonzoni al bar: “Tremila euro, ma spari solo su Giuli” ilfattoquotidiano.it scrive: Basta che lasci stare la Borgonzoni, il conflitto di interessi della Sbarigia, queste cose qui”.