luci sul mare al teatro antico di taormina guardia costiera in festa

Oggi alla C?ittà si accendono i riflettori su un evento unico: "Luci sul Mare" al Teatro Antico di Taormina, dove beneficenza, cinema e musica si fondono per celebrare i 160 anni della Guardia Costiera. Un’occasione speciale per vivere un tuffo nella storia e nella solidarietà, con ingresso gratuito previa registrazione. Non perdere questa serata magica sotto le stelle, un tributo alla lunga e coraggiosa tradizione della nostra Guardia Costiera.

Per festeggiare al meglio i 160 anni della sua fondazione la Guardia costiera unirà beneficenza, cinema e musica insieme alla sua lunga e grande storia all'appuntamento "Luci sul Mare". Lo farà domenica alle 20,30 al Teatro Antico di Taormina con ingresso libero su registrazione.

Domenica 15 giugno nella cornice del Teatro antico di Taormina si celebrerà il 160à anniversario della fondazione delle Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per la serata evento "Luci sul Mare". Giulio Scarpati, interprete del corto #nereide

