Lucchese continua la telenovela L’ipotesi del titolo sportivo del Ghiviborgo

La Lucchese 1905 si trova di nuovo al centro di una intricata vicenda sportiva, tra speranze e incertezze. Dopo la recente salvezza sul campo e la drammatica dichiarazione di fallimento, il futuro dei rossoneri sembra appeso a un filo. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il destino del titolo sportivo del Ghviborgo? Le prossime settimane saranno decisive per svelare se la leggenda rossoazzurra continuerà a vivere o si concluderà qui.

Lucca, 12 giugno 2025 – Continua la telenovela per la Lucchese 1905. Dopo la salvezza conquistata sul campo il 17 maggio nella gara di ritorno dello spareggio playout contro il Sestri Levante, la società rossonera è stata dichiarata fallita per la quarta volta in diciassette anni. A poco è servito l'intervento di Affida, main sponsor da qualche anno, che ha provato a salvare i rossoneri dal baratro, ma l'investimento era troppo oneroso. Così l'ultima chance a questo punto è provare a rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo, formazione della Mediavalle che disputa il campionato di Serie D. La società di Marco Remaschi, nel frattempo ha visto tramontare la trattativa con il Viareggio e da più parti si è detta disponibile e si sono così susseguiti anche gli incontri con il primo cittadino di Lucca Mario Pardini.