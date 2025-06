lucca vicinissimo al napoli di marzio

Il mercato del Napoli si infiamma con ambizioni sempre più grandi, e secondo Gianluca Di Marzio, l'attenzione si concentra su Lorenzo Lucca dell’Udinese. La società partenopea, desiderosa di rinforzare il reparto offensivo, ha fatto passi avanti concreti, con il calciatore che mostra entusiasmo per questa nuova sfida. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori sviluppi: la priorità è chiara, e la strategia è pronta a prendere forma.

Gianluca Di Marzio dice a Speciale Calciomercato che il Napoli è scatenato sul mercato e che oggi ha compiuto passi in avanti per Lorenzo Lucca attaccante dell'Udinese. Il calciatore gradisce la destinazione. Nei prossimi giorni sono previsti contatti con l'Udinese. Tra i tanti attaccanti contattati in queste ore, viene data priorità a Lorenzo Lucca per italianizzare di più la squadra. Da studio Beppe Bergomi: «Lucca se lo prendono vanno ad aggiungere un tassello importante. Il Napoli quest'anno si è basato molto sul peso. Sta aggiungendo tanta qualità». Bonan: «Il Napoli potrebbe far crescere il giocatore anche in chiave Nazionale».