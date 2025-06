Lucca si avvicina al Napoli! l’ultima ora di Sky | le cifre dell’operazione

L'estate del calciomercato infiamma Lucca, con il Napoli protagonista assoluto. L’ultima ora di Sky svela cifre e dettagli su un’operazione che potrebbe cambiare le sorti degli azzurri: l’attaccante dell’Udinese si avvicina sempre più ai partenopei. Un mercato scoppiettante che tiene i tifosi col fiato sospeso, tra conferme e nuovi possibili colpi. La scena è pronta a scrivere un’altra pagina emozionante della storia del club.

L’attaccante dell’Udinese si starebbe avvicinando a grandi passi agli azzurri: i dettagli sull’ultima ora che accende l’animo dei tifosi partenopei Una mitragliata di notizie quelle che il Napoli sta regalando per il calciomercato estivo. La dirigenza è attivissima su più fronti. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di Musah, a questo si è aggiunto Juanlu Sanchez e poi la riapertura per Darwin Nunez e il forte interesse per Beukema e Hien in difesa. Tutto questo nella giornata in cui è stato presentato Kevin De Bruyne. Il Napoli è una potenza in questa fase storica. Un club sano, con un progetto super e giocatori validi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it