Lucca Juventus c’è il sì dell’attaccante per quella rivale! Mossa a sorpresa e decisiva | cosa filtra sull’accordo con l’Udinese Novità

L’attacco della Juventus si fa sempre più intrigante con le ultime indiscrezioni su Lorenzo Lucca. Dopo una mossa a sorpresa, il bomber dell’Udinese sembra aver dato il suo via libera al trasferimento, alimentando le attese e i rumors di mercato. La sfida tra big come Juve e Napoli si intensifica, mentre le trattative si fanno sempre più calde e avvincenti: cosa riserverà il futuro di Lucca? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Lucca Juventus, c’è il sì dell’attaccante per quella rivale! Tutti gli aggiornamenti sul futuro del bomber dell’Udinese. lI calciomercato Juve monitora anche i movimenti delle concorrenti dirette. In particolare, il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e punta ora a rinforzare l’attacco con Lorenzo Lucca, accostato anche ai bianconeri. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’attaccante classe 2000 ha già dato il proprio ok alla destinazione partenopea. Resta da trovare l’intesa tra i due club, che si incontreranno la prossima settimana per discutere della formula e delle cifre dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus, c’è il sì dell’attaccante per quella rivale! Mossa a sorpresa e decisiva: cosa filtra sull’accordo con l’Udinese. Novità

