LUCARELLI DEMOLISCE FAGNANI | BELVE CRIME DISTURBANTE MA AVEVA BISOGNO DI ASCOLTI

Selvaggia Lucarelli non perde occasione per mettere in discussione i percorsi e le scelte televisive. Stavolta, la giornalista si scaglia contro l’ultima stagione di Belve e il nuovo spin-off Belve Crime, criticando aspramente la superficialità e il sensazionalismo che sembrano prevalere pur di catturare ascolti. Ma dietro questa critica aspra si cela anche un’analisi più profonda sul ruolo dei media nel disturbare e intrattenere, a scapito della responsabilità .

Selvaggia Lucarelli non è mai stata tenera con Francesca Fagnani. E ora demolisce su tutta la linea, o quasi, l’ultima stagione di Belve e il debutto di Belve Crime. Nella sua newsletter, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, confermatissima nell’edizione d’autunno con il resto della inamovibile giuria, demolisce il programma: Da casa l’effetto è disturbante: si osserva Bossetti come fosse Floriana del Gf, salvo poi ricordarsi che questa è la versione del programma in cui si deve confessare un omicidio e non un bacio lesbo. Massimo Bossetti ha commesso quello che sappiamo, ma il vero crimine, nel suo sbarco in tv, è lo stesso “Belve Crime”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LUCARELLI DEMOLISCE FAGNANI: “BELVE CRIME DISTURBANTE MA AVEVA BISOGNO DI ASCOLTI”

