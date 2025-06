Luca Magni guida la Nazionale Over 60 al Mondiale di Maxibasket in Svizzera

Luca Magni, noto come il "Doc" e presidente dell’associazione medici sportivi di Prato, si prepara a un’altra avventura sui campi da basket: questa estate guiderà la Nazionale Over 60 al Mondiale di Ticino, in Svizzera. Con alle spalle l’oro europeo conquistato lo scorso anno, Magni e il suo team sognano di scrivere un nuovo capitolo di successo. La passione per il basket e il fair play non si stemperano con l’età: il sogno continua!

Un’altra estate sui campi da basket per il "Doc" Luca Magni. Il presidente dell’associazione medici sportivi di Prato, nonché titolare del Medical Sport in via del Castagno, parteciperà all’ennesima spedizione azzurra. Con la Nazionale italiana Fimba Over 60, sarà al via del Mondiale di categoria in programma dal 27 giugno al 6 luglio a Ticino, in Svizzera. Dopo l’oro europeo vinto un anno fa, la selezione guidata da coach Francesco Donati sogna il podio iridato. "Partiamo per raggiungere una medaglia, consapevoli che sarà un torneo durissimo - spiega Magni - Le selezioni iscritte nella nostra categoria sono tantissime: 39, divise in 13 gironi da tre formazioni ciascuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luca Magni guida la Nazionale Over 60 al Mondiale di Maxibasket in Svizzera

magni - luca - nazionale - over

