Lotto Sport Italia presenta a Pitti Uomo il modello Trofeo una sneaker inedita della collezione Lotto Leggenda

Lotto Sport Italia sorprende ancora una volta a Pitti Uomo, presentando in anteprima il modello Trofeo: una sneaker innovativa e ricca di storia. Ispirata allo storico modello da calcio Trofeo, questa novità rende omaggio alla lunga tradizione sportiva di Lotto, iniziata nel 1973. Un connubio perfetto tra passato e presente che promette di conquistare gli appassionati di stile e performance. Scopri come questa icona si reinventa per scrivere il futuro dello sportswear.

