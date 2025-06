Lotta all’erosione costiera Tratt’Eau supera i confini

La lotta all'erosione costiera non conosce confini: Tratt’Eau si pone come un faro di speranza e collaborazione, unendo territori e competenze per affrontare insieme i cambiamenti climatici che minacciano le nostre coste. Questo innovativo progetto transfrontaliero, cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027, rappresenta un passo fondamentale verso soluzioni sostenibili. La sfida è importante, e il futuro delle nostre coste dipende dalla nostra capacità di agire uniti.

Costruire una risposta comune ai cambiamenti climatici che minacciano le nostre coste: è questa la sfida al centro di Tratt'Eau, il nuovo progetto transfrontaliero cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che unisce un ampio e qualificato partenariato composto da amministrazioni pubbliche, Camere di commercio, enti di ricerca e agenzie territoriali. Il progetto coinvolge un'area strategica e fragile del Mediterraneo occidentale – Liguria, Toscana, Sardegna, Alpi Marittime e Var – tra i più complessi e vulnerabili d'Europa per densità abitativa, valore economico degli insediamenti e pressione antropica.

