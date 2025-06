Lotta alla violenza sulle donne | dalla Sicilia un segnale forte di giustizia e umanità

La Sicilia si erge a baluardo della giustizia e dell’umanità nella lotta contro la violenza sulle donne. Con un gesto deciso, il presidente Schifani annuncia l’approvazione di un emendamento rivoluzionario che tutela le vittime e gli orfani del femminicidio, segnando un passo importante verso il riconoscimento dei loro diritti. Un segnale forte che dimostra come, dalla Sicilia, possa partire un messaggio di speranza e solidarietà.

Schifani: «Un impegno concreto per le vittime e per gli orfani del femminicidio». Un passo decisivo verso il riconoscimento dei diritti delle vittime di violenza. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato con soddisfazione l'approvazione di un emendamento da lui fortemente sostenuto, che rende retroattiva la legge regionale sulle assunzioni delle donne vittime di violenza e degli orfani del femminicidio. «Un atto di giustizia e civiltà», ha dichiarato Schifani, spiegando che questa modifica legislativa permetterà di offrire un'opportunità lavorativa anche a chi ha subito gravi tragedie prima dell'entrata in vigore della norma, contribuendo così a ridare dignità e futuro a chi ha vissuto le conseguenze più drammatiche della violenza.