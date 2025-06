Lotta alla scoliosi | screening gratuiti e camminata con Gaslini e Croce Bianca Genovese

Domenica 15 giugno, unisciti a “Beyond the curve”, un evento dedicato alla lotta alla scoliosi, con screening gratuiti e una camminata solidale organizzata dall’Istituto Giannina Gaslini in collaborazione con Croce Bianca Genovese. Un’occasione unica per sensibilizzare, informare e prendersi cura dei più piccoli: perché insieme possiamo fare la differenza e promuovere il benessere dei nostri bambini. Non mancare!

Domenica 15 giugno si terrà l’evento “Beyond the curve: camminata per la scoliosi”, organizzato dall’Istituto Giannina Gaslini con il supporto e la collaborazione logistico-sanitaria della Croce Bianca Genovese. La manifestazione segue l’incontro "Approfondimenti in Ortopedia Pediatrica - La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lotta alla scoliosi: screening gratuiti e camminata con Gaslini e Croce Bianca Genovese

Lotta alla scoliosi: screening gratuiti e camminata con Gaslini e Croce Bianca Genovese.

“Beyond the curve”, domenica camminata per la scoliosi con screening gratuito per tutti Scrive genova24.it: Domenica 15 giugno si terrà l’evento Beyond the curve: camminata per la scoliosi, organizzato dall’istituto Giannina Gaslini con il supporto e la collaborazione logistico-