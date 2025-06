Los Angeles violenti alle strette Trump al governatore | Dovrebbe ringraziarci per avergli salvato il c…

In un contesto di tensioni crescenti, Donald Trump si congratula con la Guardia Nazionale e i Marines per aver garantito la sicurezza a Los Angeles nelle ultime notti. Con un messaggio su Truth Social, il presidente americano sottolinea il ruolo cruciale delle forze armate nel contenere le proteste violente legate alle questioni migratorie. La sua dichiarazione evidenzia come, in momenti critici, la fermezza possa fare la differenza e forse, proprio in questo, risiede il suo merito.

«Los Angeles è stata sana e salva nelle ultime due notti. La nostra fantastica Guardia Nazionale, con un piccolo aiuto dei Marines, ha messo la Polizia di Los Angeles in condizioni di svolgere efficacemente il suo lavoro». L’ha scritto su Truth social il presidente americano Donald Trump, che negli ultimi giorni si è impegnato per evitare che le proteste violente degli immigrati e dei sostenitori delle migrazioni dilagassero negli Usa. Il presidente americano ha sottolineato che gli agenti «hanno lavorato tutti insieme alla grande, ma senza l’esercito, Los Angeles sarebbe una scena del crimine come non ne vedevamo da anni». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Los Angeles, violenti alle strette. Trump al governatore: “Dovrebbe ringraziarci per avergli salvato il c…”

In questa notizia si parla di: angeles - violenti - strette - trump

Scontri violenti a Los Angeles, la Guardia Nazionale spara manifestanti. Governatore: Trump, vuole il caos, non cadete nella trappola" - La cittĂ di Los Angeles si trova nel vortice di una notte di caos e tensione, con scontri violenti e interventi duri da parte della Guardia Nazionale.

Los Angeles, violenti alle strette. Trump al governatore: Dovrebbe ringraziarci per avergli salvato il c...; Los Angeles, proteste e coprifuoco. Trump: «I manifestanti sono animali. Novemila migranti a Guantanamo», ci sono anche italiani; Usa, scontri e proteste a Los Angeles: Trump invia i marines.

Prima notte di coprifuoco, Los Angeles assediata dall’esercito di Trump Lo riporta repubblica.it: Duecento arresti, ma uno solo per atti violenti ...