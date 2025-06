Los Angeles Trump al governatore californiano | Ringrazi per avergli salvato il co

Nel vivace e complesso scenario di Los Angeles, il braccio di ferro tra Donald Trump e il governatore californiano si intensifica. Trump, lodando la Guardia Nazionale e i Marines per aver garantito la sicurezza della città , ringrazia pubblicamente il governatore californiano, aprendo un nuovo capitolo nel loro scontro. La domanda ora è: questa collaborazione potrà portare a una risoluzione duratura o alimenterà ulteriori tensioni?

Continua il ‘braccio di ferro’ tra Donald Trump e il governatore della California sul caso di Los Angeles, degli scontri e dell’invio dei marines in loco. “ Los Angeles è stata al sicuro per le ultime due notti. La nostra fantastica Guardia Nazionale, con un piccolo aiuto dei Marines, ha messo la Polizia di Los Angeles in condizioni di svolgere efficacemente il proprio lavoro”. Lo scrive sul suo social Truth il presidente Usa, Donald Trump. “Hanno lavorato tutti insieme alla grande, ma senza l’esercito, Los Angeles sarebbe una scena del crimine come non ne vedevamo da anni”, aggiunge. Trump poi prende di mira il governatore Gavin Newsom, storpiandone nel post il nome in ‘Gaven NewScum’, scrivendo che “aveva perso completamente il controllo della situazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it