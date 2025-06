Los Angeles il senatore Usa Alex Padilla fermato e ammanettato dall’Fbi | Oltraggioso – Il video

Un episodio sorprendente scuote la scena politica statunitense: il senatore californiano Alex Padilla è stato fermato e ammanettato dall’FBI durante una conferenza stampa a Los Angeles. L’episodio, ancora avvolto nel mistero, solleva interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle ragioni dietro questa decisione inaspettata. Ma cosa può aver portato a un gesto così drastico? Scopriamolo insieme.

Alex Padilla, un senatore Usa eletto in California coi Democratici, è stato fermato e portato fuori dall’aula dove era in corso una conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem. Gli agenti presenti lo hanno quindi messo a terra ed ammanettato. Non è chiaro se fossero al corrente di chi fosse l’uomo che stavano immobilizzando con le maniere forti. Padilla, che siede nel sub-comitato su immigrazione, cittadinanza e sicurezza dei confini, si era presentato nella sala di Los Angeles dove Kristi Noem stava dando conto della risposta della Casa Bianca alle proteste che infiammano da giorni la città. 🔗 Leggi su Open.online