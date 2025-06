Los Angeles i dem rispondono alle minacce di Trump | La democrazia è sotto attacco

In un momento cruciale per la democrazia americana, Los Angeles si schiera contro le minacce di Donald Trump, evidenziando come i valori fondamentali siano sotto attacco. La campagna di deportazioni e le tensioni politiche mettono a rischio diritti e libertà, coinvolgendo anche italiani tra i 9 mila destinati a Guantanamo. Una sfida che richiede unità e fermezza per difendere ciò in cui crediamo.

Prosegue la campagna di Donald Trump di deportazione degli irregolari negli Stati Uniti: ci sono italiani nei 9 mila diretti a Guantanamo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Los Angeles, i dem rispondono alle minacce di Trump: “La democrazia è sotto attacco”

In questa notizia si parla di: trump - angeles - rispondono - minacce

Trump dispiega altri 2.000 soldati a Los Angeles: polemica di Newsom - La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre più palpabile a Los Angeles, dove Newsom denuncia un dispiegamento di forze che sembra più una mossa simbolica che una reale strategia di protezione.

Tom Homan, direttore dell'ICE sotto Trump, "zar di frontiera", ha minacciato di arrestare sia il governatore della California @gavinnewsom che il sindaco di Los Angeles @mayorofla per aver difeso le famiglie di immigrati. La risposta di Newsom? “Vieni a prend Vai su Facebook

Cosa c'è da sapere sulle proteste di Los Angeles e sulla risposta di Trump; TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * «ELON MUSK SOSTIENE L'IMPEACHMENT DI TRUMP, PROPONE VICE PRESIDENTE JD VANCE COME SOSTITUTO / SPACEX MINACCIA DI RITIRARE LA NAVICELLA DRAGON IN RISPOSTA A MINACCE DI TRUMP; Ue: linea dura sulla Groenlandia. Ma Trump rilancia le minacce.

Trump alza il livello dello scontro: più truppe a Los Angeles e minacce a Newsom Da tg.la7.it: Il presidente raddoppia la presenza della Guardia Nazionale e invia i marines.