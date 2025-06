Lorenzo Porzano l’ Hulk artistico dei rifiuti

Lorenzo Porzano, l’“Hulk” artistico dei rifiuti, incarna la lotta per un ambiente più pulito e inclusivo. Con la sua forza creativa, si oppone allo spreco, trasformando materiali di scarto in opere d’arte che parlano di sostenibilità e rispetto per la natura. Al Festival dei Rifiutati, ha dato vita a installazioni che sfidano le convenzioni, dimostrando che anche ciò che sembra inutile può diventare un messaggio potente di rinascita e speranza.

Una sorta di “Hulk” che si batte per l’ambiente e l’inclusione, contro lo spreco. Così è stato trasformato l’amministratore unico del Cermec Lorenzo Porzano da Giacomo Cossio, un artista che ha concentrato la sua ricerca sulla forza della natura "quando quando è costretta, dall’uomo e dalle sue esigenze sociali, a essere decoro o riempitivo". Così anche Porzano è diventato opera vivente al Festival dei Rifiutati che ha trasformato i capannoni e i piazzali della società in un grande laboratorio-galleria, ha fatto diventae arte i ‘rifiuti’, ha collegato il il tema del riuso a quello del pensiero attivo e dell’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Porzano, l’"Hulk" artistico dei rifiuti

