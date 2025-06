Lorenzo Musetti salta il Queen’s a rischio Wimbledon | gli esami hanno confermato la lesione all’adduttore

Lorenzo Musetti dovrà fare a meno del Queen's e forse anche di Wimbledon, a causa di una lesione all’adduttore sinistro confermata dagli esami. Questa infortunio, accusato durante il Roland Garros, rischia di compromettere la sua stagione su erba, già cruciale per mantenere la posizione numero 6 nel ranking ATP. Una vera batosta per il promettente 23enne carrarino, che ora si trova a dover fronteggiare una sfida importante per il suo futuro tennistico.

Gli esami hanno purtroppo confermato i timori: Lorenzo Musetti ha una lesione di primo grado all’ adduttore sinistro. L’infortunio accusato durante la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz è serio e rischia di compromettere tutta la stagione su erba del tennista azzurro, che da lunedì ha raggiunto la posizione numero 6 nella classifica Atp. Sarebbe una tegola per il 23enne carrarino, che deve difendere la semifinale conquistata a Wimbledon un anno fa. Già: ad oggi è quasi certa la sua assenza all’ Atp 500 del Queen’s, ma è in dubbio anche la presenza nello Slam sull’erba londinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Musetti salta il Queen’s, a rischio Wimbledon: gli esami hanno confermato la lesione all’adduttore

