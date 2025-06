Lorenzo Musetti | Ho bisogno di tempo per riprendermi dall’infortunio Lavoro per Wimbledon

Lorenzo Musetti, campione italiano di tennis, sta affrontando una sfida importante: recuperare dall’infortunio subito durante il Roland Garros. Dopo aver dovuto rinunciare a Stoccarda e al Queen’s Club, l’obiettivo è tornare al massimo livello a Wimbledon, dove difende la semifinale del 2024. La sua determinazione è forte: il suo ritorno sul campo dipende da un giusto tempo di ripresa, perché nulla è più importante della salute e della competitività.

L' infortunio patito da Lorenzo Musetti nel corso della semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che lo aveva costretto a ritirarsi a Parigi e poi a dare forfait a Stoccarda, ha obbligato l'azzurro a cancellarsi anche dal torneo del Queen's Club. L'obiettivo dell'azzurro è quello di tornare al 100% a Wimbledon, dove l'azzurro deve difendere la semifinale del 2024: Musetti ha annunciato il proprio forfait al torneo di categoria ATP 500 che si gioca sull' erba outdoor londinese attraverso un post su Instagram. L' annuncio di Lorenzo Musetti: " Ciao a tutti. Purtroppo, come avrete visto, ho dovuto ritirarmi dal Queen's.

