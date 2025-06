Lorenzo Musetti confermato l’infortunio | cosa si è fatto

Lorenzo Musetti ha ricevuto una brutta notizia: l’infortunio all’adduttore della gamba sinistra, confermato da esami approfonditi, mette in dubbio il suo ritorno in campo. La sua prestazione a Parigi si è interrotta prematuramente, lasciando i tifosi preoccupati per il futuro. Ora, l’attenzione si concentra sulle prossime settimane di recupero e sulla speranza di rivederlo presto protagonista sui campi. Ma cosa farà ora Musetti?

Non sono arrivate notizie incoraggianti per Lorenzo Musetti, costretto al ritiro all'inizio del quarto set della semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. Gli esami strumentali – più precisamente una risonanza magnetica effettuata dopo i primi controlli ai quali si era subito sottoposto a Parigi – hanno infatti confermato la lesione di 1° grado all'adduttore della gamba sinistra per il 23enne di Carrara, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto accompagnata dalla parola "Loading".

