Lorenzo Musetti a rischio per il Queen’s Confermata la lesione si pensa a Wimbledon

Brutte notizie per Lorenzo Musetti: l’azzurro rischia di perdere anche Wimbledon a causa di una lesione all’adduttore della gamba sinistra, confermata dagli esami. Un infortunio che ha avuto origine nella semifinale di Roland Garros contro Alcaraz, e che mette in dubbio la sua partecipazione al prestigioso torneo londinese. La sua corsa verso il grande slam inglese potrebbe essere compromessa, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti.

Le brutte notizie sono confermate per Lorenzo Musetti. La presenza del tennista toscano al torneo ATP del Queen’s è a fortissimo rischio, visto che gli esami hanno confermato lesione di 1° grado all’adduttore della gamba sinistra. Un infortunio che Musetti si è procurato durante la sfortunata semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, con il nativo di Carrara che si è dovuto ritirare ad inizio quarto set, ma aveva già praticamente alzato bandiera bianca dal terzo. A confermare la situazione fisica di Musetti è stato il suo allenatore, Simone Tartarini, che nell’intervista a Tuttosport ha parlato del possibile ritorno in campo del toscano: “Non anticipiamo il verdetto ma la risonanza ha confermato quanto era emerso già dagli esami di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti a rischio per il Queen’s. Confermata la lesione, si pensa a Wimbledon

