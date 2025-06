Lorenzo Fortunato | Al Giro di Svizzera per la classifica Pellizzari e Tiberi sono il futuro forse per Ayuso è un po’ presto

Lorenzo Fortunato ha lasciato il segno nell’ultimo Giro d’Italia, indossando la maglia azzurra con determinazione e coraggio. Ora, il suo talento brilla anche al Giro di Svizzera, una corsa che potrebbe definire il suo futuro nel ciclismo internazionale. Con Pellizzari e Tiberi che emergono come promesse, e un Ayuso ancora in fase di crescita, il panorama si fa sempre più avvincente. Il mondo del ciclismo è pronto a scoprire chi scriverà le prossime grandi pagine.

Lorenzo Fortunato è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Giro d’Italia. Il bolognese dell’Astana ha conquistato la maglia azzurra al termine di tre settimane sempre all’attacco. Una Corsa Rosa decisamente positiva per Fortunato, che ha ripercorso le emozioni del Giro nell’ultima puntata di Bike Today, il programma di ciclismo in onda sul canale YouTube di OA Sport e presentato per l’occasione da Enrico Spada e Gianluca Giardini. Tre settimane dove il corridore dell’Astana ha rispettato pienamente le aspettative: “L’obiettivo era quello di vincere la maglia azzurra e poi di vincere una tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Fortunato: “Al Giro di Svizzera per la classifica. Pellizzari e Tiberi sono il futuro, forse per Ayuso è un po’ presto”

In questa notizia si parla di: fortunato - giro - lorenzo - svizzera

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Nella nuova puntata di Bike Today, condotta da Gian Luca Giardini, riflettori puntati su Lorenzo Fortunato, protagonista assoluto al Giro d’Italia 2025,... Vai su Facebook

Al Museo del Ghisallo l’affetto degli appassionati per Lorenzo Fortunato; Giro d'Italia 2025, Lorenzo Fortunato: Per vincere la maglia devo arrivare a Roma, ma ora voglio una tappa; BLABLABIKE, FORTUNATO: «STAVOLTA AL GIRO VORREI PUNTARE SOLO ALLE TAPPE».

Giro d’Italia 2025, Lorenzo Fortunato conquista la Maglia Azzurra: “L’avevamo come obiettivo e ce l’abbiamo fatta, sono veramente contento” Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.