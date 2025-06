L’Oréal e Nvidia | quella collab che non ti aspettavi tutta beauty e AI

L’Oréal e Nvidia riscrivono il futuro della bellezza con un’alleanza sorprendente e innovativa, unendo il mondo del beauty al potere dell’intelligenza artificiale. Questa collaborazione strategica promette di rivoluzionare l’esperienza di cura e benessere, portando avanti tecnologie all’avanguardia che cambieranno il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi. Il futuro del settore beauty si scrive oggi, e questa partnership ne è la prova concreta.

Il mondo del beauty sta cambiando volto, è sempre più veloce, e non può che non farlo anche attraverso il linguaggio del futuro: quello dell’intelligenza artificiale. L’Oréal, colosso della cosmetica, ha annunciato una collaborazione strategica con Nvidia, azienda leader nella produzione di chip per l’AI, con l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza beauty grazie a tecnologie avanzate. L’Oréal e Nvidia riscrivono il futuro della bellezza con l’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato durante l’apertura del VivaTech di Parigi, una delle principali fiere europee dedicate all’innovazione. L’obiettivo? Integrare le capacità della piattaforma Nvidia AI Enterprise nello sviluppo di soluzioni digitali che ridefiniscono il modo in cui interagiamo con i prodotti di bellezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it