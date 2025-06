L' ombra della Camorra anche nel Ravennate | sequestrati immobili per 42 milioni a un imprenditore

L'ombra della camorra si allunga anche nel cuore del Ravennate, dove un maxi-sequestro da 42 milioni di euro mette in luce le infiltrazioni di un sistema criminale che mira a riciclare denaro illecito attraverso immobili e società fittizie. Un'operazione coordinata dalla Procura di Napoli smaschera una rete di prestanome e patrimoni nascosti, dimostrando come la criminalità organizzata non conosca confini e continui a minacciare la sicurezza economica e sociale del territorio.

Un maxi-sequestro da 42 milioni di euro e le trame della Camorra che gettano la loro ombra anche nel Ravennate. Un'operazione coordinata dalla Procura di Napoli che ha disposto il sequestro di sei società intestate a prestanome per riciclare denaro, 126 immobili e sei auto, oltre ai conti.

