Lollobrigida dai Benetton e quei titoli del Messaggero che piacciono a Caltagirone | le pillole del giorno

«Ma quelli di destra non erano nemici dei Benetton?», si sentiva domandare ripetutamente mercoledì sera a Maccarese, dove era in corso la festa per il centenario dell'azienda agricola situata a due passi dalla Capitale, di proprietà del gruppo Edizione. A brindare, nel Castello di San Giorgio, c'era addirittura il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vescovo Gianrico Ruzza, il sindaco di Fiumicino ed ex ministro Mario Baccini, il vicedirettore della Fao (ed ex ministro Pd) Maurizio Martina. Della famiglia veneta c'era il presidente di Maccarese spa Andrea Benetton, con accanto l'ad Claudio Destro.