Lollobrigida al Villaggio Coldiretti di Udine | il programma del 13 giugno

Il 13 giugno, il Villaggio Coldiretti di Udine si trasformerà in un crocevia di innovazione e tradizione, con l'intervento atteso del ministro Lollobrigida e l'entusiasmante presentazione degli Oscar Green 2025. La giornata promette incontri stimolanti, degustazioni e un'occasione unica per scoprire le novità del mondo agricolo. Non perdere questa opportunità di vivere un evento ricco di passione e futuro, che coinvolgerà tutta la comunità locale e non solo.

Inizio alle 9 di mattina del 13 giugno per il Villaggio Coldiretti a Udine, con l'apertura degli stand. Ecco il programma per la giornata, incluso l'intervento del ministro Lollobrigida. Oscar green Il primo evento avrà luogo alle 10 e 30: saranno presentati i finalisti per l'edizione 2025. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Lollobrigida al Villaggio Coldiretti di Udine: il programma del 13 giugno

