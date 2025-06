Logitech Flip Folio la nuova custodia per iPad include una tastiera wireless rimovibile

Scopri Logitech Flip Folio, la custodia innovativa che trasforma il tuo iPad in uno strumento versatile e elegante. Con una tastiera wireless rimovibile e compatibilità multipiattaforma, è il perfetto alleato per lavoro e svago. Grazie alla batteria a bottone, offre praticità senza compromessi. Vuoi potenziare la tua esperienza digitale? Leggi tutto per scoprire come questa soluzione intelligente può cambiare il modo di usare il tuo iPad!

Si connette a pi√Ļ dispositivi tramite Bluetooth, funziona con una batteria a bottone ed √® compatibile con iPad, iPad Pro e iPad Air. 🔗 Leggi su Dday.it ¬© Dday.it - Logitech Flip Folio, la nuova custodia per iPad include una tastiera wireless rimovibile

In questa notizia si parla di: ipad - logitech - flip - folio

Logitech Flip Folio: custodia con tastiera per iPad Pro e Air #Accessori #Custodia #CustodiaConTastiera #CustodiaMagnetica #FlipFolio #GadgetTech #iPad #iPadAir #iPadPro #Logitech #Multidispositivo #Notizie #Tastiera #TechNews https://ceotech.it/logite Vai su X

Logitech Flip Folio disponibile: custodia con tastiera che vuole rivoluzionare iPad; Logitech Flip Folio: la custodia per iPad che mancava! Tastiera magnetica, protezione totale e multidevice; Logitech Flip Folio, la nuova custodia con tastiera per iPad fuori dagli schemi.

Con Logitech Flip Folio usi iPad come ti pare grazie alla tastiera rimovibile Come scrive macitynet.it: Per gli utenti in continuo movimento tra le stanze di casa o per il pianeta, Logitech Flip Folio permette di creare la postazione perfetta per usare iPad ovunque, adattandosi alla situazione e alle es ...