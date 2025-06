Logistica della sicurezza e dell’emergenza al via a Montevago tre giorni di incontri ed esercitazioni

A Montevago prende il via la quarta edizione del Master di II livello in “Logistica della sicurezza e dell’emergenza”, un evento imperdibile dedicato a professionisti e appassionati. Tre giorni ricchi di incontri, esercitazioni pratiche e visite guidate che approfondiscono le strategie più avanzate per garantire sicurezza e gestione delle emergenze. Un’occasione unica per aggiornarsi e confrontarsi con esperti del settore, consolidando competenze fondamentali per un futuro sempre più sicuro.

Al via oggi a Montevago tre giorni di incontri, esercitazioni e visite guidate nell'ambito della quarta edizione master di II livello in "Logistica della sicurezza e dell'emergenza" promosso dal Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.Fli) in collaborazione con l'Università degli Studi.

