L’oculista Buratto | Da 30 anni impianto Icl in miopi che tornano a vedere subito

Da oltre 30 anni, l'oculista Buratto si dedica con passione all'impianto di lenti intraoculari fachiche (Icl), offrendo a miopi la possibilità di tornare a vedere immediatamente. La sua esperienza e il continuo perfezionamento del prodotto garantiscono risultati affidabili e duraturi, migliorando la qualità della vita dei pazienti. Scopri come questa innovativa tecnica sta rivoluzionando la cura della miopia, offrendo speranza e visione nitida a chi sogna di riacquistare la vista.

"Metto le lenti intraoculari fachiche (Icl) da quasi 30 anni perché mi hanno dato molta garanzia nel tempo, per il materiale molto compatibile, ma anche per le modifiche apportate per migliorare la qualità del prodotto, il disegno, la forma, il diametro. E' molto importante per noi chirurghi sapere che il prodotto"

