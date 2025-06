Locarno Film Festival 2025 | il Pardo d’Oro a Alexander Payne

Il Locarno Film Festival 2025 ha celebrato l’eccellenza cinematografica assegnando il prestigioso Pardo d’Oro ad Alexander Payne. Con il suo umorismo asciutto e uno sguardo profondo sulla società americana, Payne si conferma tra i registi più influenti del nostro tempo, capace di creare grandi classici moderni che lasciano il segno. La sua visione unica continuerà a stupire e ispirare il pubblico di tutto il mondo.

Voce dall'umorismo asciutto e inconfondibile dietro grandi classici moderni, Alexander Payne, regista e sceneggiatore, si è certamente assicurato un posto tra i cineasti che hanno definito il cinema americano del 21esimo secolo. I suoi film, tra cui Election (1999), A proposito di Schmidt (2002), Sideways – In viaggio con Jack (2004), Nebraska (2013) e l'ultimo, acclamato, The Holdovers – Lezioni di vita (2023), hanno vinto complessivamente tre Academy Award, tre BAFTA e otto Golden Globe in diverse categorie. Nel corso della sua carriera, Payne ha dimostrato la volontà di dedicarsi al cinema mid-budget per adulti, forma artistica mai abbastanza tutelata.